Nữ nhân viên cửa hàng dũng cảm chống lại tên cướp có vũ trang, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng khiến nhiều người cảm phục

Vụ việc xảy ra ở Moscow, Nga hôm 11/1 vừa qua và được camera an ninh cửa hàng ghi lại. Tên cướp bịt kín mặt dùng dao đe dọa nữ nhân viên bán hàng ngay tại quầy thu ngân, ép cô đưa tiền. Tuy nhiên, nữ nhân viên từ chối và cố gắng chống trả.
Đời Sống 07:26 18/01/2022

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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