'Nóng bỏng mắt' trước màn trình diễn bikini chung kết Miss Grand 2021 của Thùy Tiên, nức lòng hàng triệu trái tim người hâm mộ nước nhà

Tối 4/12, đêm chung kết Miss Grand International 2021 đã diễn ra tại Thái Lan. Thùy Tiên đã có màn trình diễn áo tắm đỉnh cao khiến người hâm mộ Việt Nam vô cùng tự hào.
Đời Sống 00:07 05/12/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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