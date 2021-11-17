No đòn vì đụng độ 'chúa thảo nguyên', linh cẩu 'lết xác' bỏ chạy với vết thương chí tử

Đánh hơi thấy mùi linh cẩu, một con sư tử xuất hiện. Thấy kẻ thù đang tới gần, linh cẩu nhổm dậy đối đầu. Tuy nhiên do bị thương từ trước, con linh cẩu không có cơ hội chống trả lại đòn tấn công của sư tử. Sau 3 phút, con sư tử đột nhiên ngừng tấn công, lùi bước về phía sau.
Đời Sống 08:30 17/11/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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