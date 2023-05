Nín thở xem cảnh giải cứu cụ bà bị treo ngược chân lơ lửng ngoài tầng 18 chung cư và cái kết khó tin

Do bất cẩn, cụ bà 82 tuổi không may bị ngã lộn nhào ra phía ngoài ban công. Rất may, 2 chân bà đã móc vào giàn phơi quần áo ở tầng 18, trong khi phần thân người lơ lửng bên ngoài ban công của căn hộ tầng 17. Cái kết sau đó khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nin-tho-xem-canh-giai-cuu-cu-ba-bi-treo-nguoc-chan-lo-lung-ngoai-tang-18-chung-cu-va-cai-ket-kho-tin-438294.html