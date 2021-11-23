"Nín thở" xem cảnh giải cứu cụ bà 82 tuổi ngã lộn nhào, treo lơ lửng ở ngoài ban công tầng 18

Cộng đồng mạng Trung Quốc lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh giải cứu một cụ bà 82 tuổi không may bị ngã lộn nhào ra phía ngoài ban công. Rất may, 2 chân bà đã móc vào giàn phơi quần áo ở tầng 18, trong khi phần thân người lơ lửng bên ngoài ban công của căn hộ tầng 17.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nin-tho-xem-canh-giai-cuu-cu-ba-82-tuoi-nga-lon-nhao-treo-lo-lung-o-ngoai-ban-cong-tang-18-438016.html