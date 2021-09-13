Những pha 'cướp đường' đến từ các tài xế lái xe tải lớn, nhận cơn 'mưa gạch đá' từ cộng đồng mạng vì quá ẩu

Trong lúc tuyến đường này đang ùn tắc, các phương tiện phải xếp hàng thì một chiếc ô tô bán tải "nhoi" lên từ làn khẩn cấp, ép container có gắn camera hành trình phải nhường đường. Không phải tay vừa, lái xe container sau đó cũng trả đũa theo đúng cách mà chiếc bán tải vừa làm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-pha-cuop-duong-den-tu-cac-tai-xe-lai-xe-tai-lon-nhan-con-mua-gach-da-tu-cong-dong-mang-vi-qua-au-424106.html