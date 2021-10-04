Những nữ động viên trượt băng nghệ thuật hết 'thoát y' lại 'mặc như không' gây xôn xao dư luận

Các nữ vận động viên đã ăn mặc ngày càng hở hang để tạo sự chú ý với dư luận. Cụ thể như Mtavaveta Tuktamysheva đã mặc một trang phục của một tiếp viên trước khi cởi dần trang phục trên người ra rồi uốn lượn nhạy cảm. Tiếp đó, nhà vô địch Alina Zagitova thì mặc một bộ trang phục bó sát để thực hiện bài diễn.
Đời Sống 18:03 04/10/2021

Minh Thư (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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