Những người phụ nữ mặc váy đá bóng trên đỉnh núi tuyết rơi dày đặc, bất chấp sự nguy hiểm chỉ vì điều này

Trong trang phục truyền thống mang màu sắc rực rỡ, những người phụ nữ Aymara (Bolivia) đã leo lên đỉnh núi và cùng nhau tham gia trận bóng khi tuyết rơi dày đặc. Họ như những người cầu thủ chuyên nghiệp và tinh thần thể thao của họ cũng rất tốt.

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