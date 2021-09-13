Nhím một mình cân hết 4 con sử tử đang vây quanh và kết quả khiến ai cũng bất ngờ

Một con nhím cỡ lớn đang lang thang bên bờ sông thì bất ngờ bị bầy sư tử phục kích. Ngay lập tức những kẻ săn mồi bao vây quanh con nhím và định tấn công nó. Trước những kẻ săn mồi "máu lạnh", con nhím vẫn tự tin lao vào chiến đấu. Vài phút sau, nhận thấy đây là con mồi khó nhằn, bầy sư tử đành chấp nhận bỏ cuộc.
Đời Sống 08:50 13/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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