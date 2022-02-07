Nhanh tay lẹ mắt như báo đốm nhưng vẫn vụt mất con mồi béo bở vì sự lanh lẹ và cảnh giác cao độ của bầy lợn rừng thông minh

Đoạn video được du khách ghi lại khi tham quan vườn thú hoang dã quốc gia cho thấy cảnh tượng săn bắt siêu thực tế và gay cấn của "thủ lĩnh tốc độ" rừng xanh. Báo đốm nhẹ nhàng trèo xuống từ trên cây và cố gắng tiếp cận một gia đình heo rừng nhưng diễn biến cuộc đi săn lại không được như mong đợi.
Đời Sống 10:45 07/02/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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