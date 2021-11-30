Nhầm chân ga, nữ quái xế tông bay tường siêu thị, hàng hóa văng tứ tung khiến người mua hàng khiếp vía

Một nữ tài xế điều khiển chiếc SUV đã bất ngờ tông xe xuyên qua bức tường của một siêu thị ở miền bắc Trung Quốc khiến hàng hóa bay tứ tung. May mắn không khách hàng nào bị thương. Đoạn video được ghi lại vào ngày 21/11 vừa qua tại một siêu thị.

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