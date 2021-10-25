Nhà hàng bất ngờ phát nổ ngay giữa khu phố sầm uất ở Thẩm Dương, Trung Quốc

Vụ nổ xảy ra vào lúc 8 giờ 20 phút ngày 21/10, giờ địa phương, tại một nhà hàng nướng ở khu phố sầm uất Thái Nguyên Nam, quận Hòa Bình, thành phố Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc. Vụ nổ mạnh tới mức mọi thứ trong và xung quanh nhà hàng bị xé toạc, chỉ còn lại những khung bê tông.
Đời Sống 10:45 25/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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