Người phụ nữ vô tình giẫm phải con rắn hổ mang khổng lồ đang ẩn nấp trong nhà và cái kết bỏ chạy trong sợ hãi

Video ghi lại vào ngày 27/9, tại một nhà dân ở tỉnh Ratchaburi, Thái Lan. Cụ thể một người phụ nữ vừa đi chợ về và không hề hay biết một con rắn độc đang trườn trên lối vào. Người này sau đó cởi dép, bước vào phòng khách và vô tình giẫm phải con rắn.
Đời Sống 08:50 06/10/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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