Người phụ nữ đang mải mê nhảy múa liền bị một con khỉ bất ngờ lao đến trộm mất túi xách

Khi đang mải quay video nhảy múa, nữ du khách bất ngờ bị chú khỉ trộm mất túi xách. Sự việc xảy ra ở công viên rừng Quốc gia Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Sau khi đoạn video được chia sẻ lên MXH đã khiến nhiều người phải bật cười vì sự tinh ranh của chú khỉ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-dang-mai-me-nhay-mua-lien-bi-mot-con-khi-bat-ngo-lao-den-trom-mat-tui-xach-425034.html