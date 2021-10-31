Người phụ nữ đang điều khiển xe máy với tốc độ cao bất ngờ nhảy xuống phanh bằng chân trong tình huống nguy hiểmvà cái kết

Theo clip, tại một khúc cua có một người phụ nữ điều khiển xe máy với tốc độ cao đang đi tới. Khi thấy phía ngược lại có xe ô tô bán tải đang ôm cua lấn làn chị đã hoảng sợ, nhảy ra khỏi xe và dùng 2 chân để "phanh" cho chiếc xe dừng lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-dang-dieu-khien-xe-may-voi-toc-do-cao-bat-ngo-nhay-xuong-phanh-bang-chan-trong-tinh-huong-nguy-hiemva-cai-ket-433919.html