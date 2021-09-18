Người nông dân mang theo 'biệt đội chó' ra cánh đồng, kết quả hơn 700 con chuột bị 'triệt hạ'

Những con chó này rất nhanh nhẹn và có khả năng lùng sục, đào bới rất tốt, chúng có thể tiêu diệt những con chuột một cách nhanh gọn và chuyên nghiệp. Sau mỗi lần người nông dân đào đất lên thì những con chuột lại phóng ra để chạy trốn nhưng bất thành.
Đời Sống 14:15 18/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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