Người gốc Á bị hành hung trên một chuyến tàu điện ngầm ở Mỹ, khi bị đấm và giẫm đạp liên hoàn khiến nhiều người 'PHẪN NỘ'

Không biết vì lý do gì mà một nhóm người Mỹ gốc Phi đã có hành động thô lỗ khi liên tục la hét và hành hung nhóm người Mỹ gốc Á. Được biết, vụ bạo hành xảy ra vào lúc 3h30 chiều hôm 17/11 trên một toa tàu điện ngầm ở gần ga Erie thuộc địa phận thành phố Philadelphia, Mỹ.

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