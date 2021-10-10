Người đàn ông thả tàu dừa xuống dưới nước đến khi kéo lên rũ nhẹ nhận về kết quả bất ngờ, thu hoạch mỏi tay không hết

Người đàn ông trong video dùng những tàu dừa được buộc dây rồi thả xuống nước, chỉ sau hai ngày vớt lên. Sau khi lên bờ chỉ cần rũ nhẹ là đã thu hoạch được rất nhiều ốc mà không tốn nhiều công sức.
Đời Sống 08:03 10/10/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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