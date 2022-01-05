Người đàn ông 'sởn gai óc' cảnh con TRĂN KHỔNG LỒ ngoi lên từ bồn cầu, kéo lên thì có điều gì đó bất thường khiến ai cũng hoảng hồn

Somchai, 45 tuổi, hốt hoảng gọi dịch vụ khẩn cấp sau khi ông cảm thấy có thứ gì đó va vào lưng mình trong lúc đi vệ sinh. 'Con trăn từ từ ló đầu ra khỏi bồn cầu lúc tôi nhìn xuống', Somchai bàng hoàng kể lại.
Đời Sống 15:45 05/01/2022

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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