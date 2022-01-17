Người đàn ông dùng rìu chặt một cái cây lớn, 'sinh vật không tưởng' được lôi ra từ gốc cây khiến ai cũng sửng sốt vì không biết tại sao nó có thể xuất hiện tại đây

Người đàn ông dùng rìu chặt liên tục vào một thân cây lớn trong rừng tạo thành một cái lỗ lớn. Lát sau, từ trong cái lỗ ấy, anh ta lôi ra được rất nhiều cá khiến người xem sốc nặng.

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