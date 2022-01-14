Người đàn ông bất ngờ hất cả nồi lẩu đang sôi vào một nam thanh niên sau khi xảy ra tranh cãi, nguyên nhân vì nhầm người này là nhân viên phục vụ của quán

Sự việc xảy ra vào ngày 8/1, tại một quán lẩu ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Hình ảnh cho thấy, nam thanh niên mặc áo màu trắng đang ngồi ăn thì bị một nhóm người vây quanh. Sau một hồi tranh cãi người đàn ông đã hất cả nồi lẩu đang sôi vào một nam thanh niên.
Đời Sống 07:26 14/01/2022

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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