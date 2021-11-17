Người đàn ông bất ngờ bị một cặp hàm tấn công từ dưới nước, một trận chiến sinh tử với loài 'sinh vật lạ' diễn ra kịch liệt

Lần này anh đã thực hiện một thử thách sinh tồn trong rừng rậm và phải đi dọc một con sông để tìm kiếm thức ăn. Trong lúc đang mò mẫm tìm thức ăn thì anh bị một sinh vật bất ngờ tấn công từ bên dưới nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ong-bat-ngo-bi-mot-cap-ham-tan-cong-tu-duoi-nuoc-mot-tran-chien-sinh-tu-voi-loai-sinh-vat-la-dien-ra-kich-liet-436863.html