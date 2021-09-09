Người dân căng thẳng giải cứu bé gái bị cuốn vào bánh xe chỉ với một vật dụng quen thuộc, lời cảnh tỉnh cho nhiều người

Các vụ tai nạn liên quan đến váy chống nắng không còn là câu chuyện xa lạ, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, các thông tin sự việc liên quan được chia sẻ rất nhiều như lời cảnh báo đến người dân sử dụng váy chống nắng. Tuy nhiên, thi thoảng những vụ tai nạn đáng tiếc ấy vẫn xảy ra.

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