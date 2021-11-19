Ngựa vằn tung tuyệt chiêu, 'Chúa tể sơn lâm' phải 'khóc thét' và lập tức tháo chạy

Đoạn video ghi lại cảnh một con ngựa vằn đang bị một con sư tử tấn công và ngoạm vào yết hầu. Dù đã cố gắng vùng vẫy nhưng ngựa vằn vẫn không thể nào thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của sư tử. Tưởng chừng cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian thì ngựa vằn lại bất ngờ tung ra cú phản đòn khiến sư tử phải bất ngờ.

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