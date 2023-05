Ngôi đền có 10.000 con mèo may mắn và điều diệu kỳ đằng sau những con mèo này khiến ai cũng bất ngờ

Gotokuji, ngôi đền cổ ở Tokyo (Nhật Bản), được cho là nơi xuất xứ của mèo may mắn Maneki Neko. Du khách đến đây thường để lại tượng mèo nhằm mục đích cầu may và tiền tài. Ngôi đền rất nổi tiếng ở Nhật Bản và hàng năm có rất nhiều người đến đây cầu may.

