Ngoài sư tử ra, loài vật có thể khiến một con voi to lớn phải khiếp sợ mà trốn chạy hóa ra lại là người 'quen' trong giới

Thế nhưng có một loài săn mồi tuy xét về kích thước thì thậm chí còn thua cả báo hoa mai hay linh cẩu nhưng về tỷ lệ săn mồi thành công thì chúng lại hơn hẳn tất cả các loài săn mồi khác (3/4), đó chính là chó hoang châu Phi.
Đời Sống 18:40 06/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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