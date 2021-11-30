Nghẹt thở màn săn con mồi của bầy sư tử đói khi rượt đuổi bầy chó hoang trên thảo nguyên và cái kết bất ngờ của 'nhà vua'

Một con sư tử đực đã lao vào tấn công đàn chó hoang và hai con sư tử đực khác cũng tham gia vào trận tàn sát này ngay sau đó. Video được ghi lại bởi một du khách tên Jared Wolf, 22 tuổi trong chuyến đi cùng gia đình.

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