Nghẹt thở khoảnh khắc người đàn ông dùng tay không 'đo ván' với rắn hổ mang chúa dài có kích thước khủng và cái kết bất ngờ

Một con rắn hổ mang chúa có kích thước khủng bất ngờ xuất hiện trong vườn một nhà dân. Thợ bắt rắn đã cố gắng tiếp cận con rắn. Tuy nhiên, có những lúc con rắn hổ mang tung cú cắn kịch độc và muốn tấn công người thợ, may thay cuối cùng người thợ cũng khuất phục được con rắn hổ mang chúa.

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