Nghẹt thở giây phút hàng chục người dân giải cứu 2 cô giáo bị sạt lở đất vùi lấp trên đường đi dạy về, cảnh tượng nhìn ám ảnh

Chiều 29-9, 2 cô giáo dạy ở Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An trên đường đi dạy về bất ngờ bị bị đất, đá từ núi cao sạt xuống vùi lấp, kẹt vào hộ lan quốc lộ 7. Rất nhiều người đã tham gia giải cứu và đưa 2 nạn nhân đi bệnh viện.

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