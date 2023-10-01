Nghe tiếng rít lạ trong phòng, người đàn ông lạnh sống lưng khi phát hiện sinh vật bí ẩn ‘chết chóc’ ẩn nấp dưới gầm giường

Video ghi lại cảnh tượng rùng mình dưới gầm giường của một gia đình ở Chanthaburi, miền Đông Thái Lan, vào ngày 21/9. Khi nghe tiếng rít của nó phát từ góc tối của phòng ngủ, người đàn ông kiểm tra thì phát hiện một con rắn hổ mang chúa dài tới 3,6 m vô cùng đáng sợ.
Đời Sống 11:02 01/10/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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