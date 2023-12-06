Nghe tiếng khóc trong bao tải nằm giữa đám cỏ cao, người dân mở ra kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng bất ngờ

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 28/11, tại thị trấn Bacacay, tỉnh Albay, Philippines. Khi nghe tiếng khóc nên những người xung quanh đã đi tìm thì phát hiện một đứa bé trong bao tải. Đứa bé bị kiến bao phủ khắp cơ thể và dây rốn còn dính trên người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-tieng-khoc-trong-bao-tai-nam-giua-dam-co-cao-nguoi-dan-mo-ra-kiem-tra-thi-phat-hien-canh-tuong-bat-ngo-635500.html