Nghe tiếng động lạ, người phụ nữ điếng người khi phát hiện cảnh nổi da gà trong phòng ngủ, con trăn khủng dài 5 mét vắt mình lơ lửng trườn qua các phòng

Theo người ghi clip, cô ấy đang ngủ bất ngờ bị đánh thức lúc nửa đêm bởi tiếng động lạ. Cô tỉnh dậy và phát hiện ra một con trăn khổng lồ đang trườn qua những khung ảnh, vắt mình lơ lửng qua các phòng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-tieng-dong-la-nguoi-phu-nu-dieng-nguoi-khi-phat-hien-canh-noi-da-ga-trong-phong-ngu-con-tran-khung-dai-5-met-vat-minh-lo-lung-truon-qua-cac-phong-633900.html