Nghe tiếng chó sủa, người phụ nữ bước ra trước nhà kiểm tra thì bất ngờ bị con rắn hổ mang phun nọc tấn công, bỏ chạy trong hoảng sợ

Sự việc xảy ra tại một nhà dân ở tỉnh Ang Thong, miền Trung Thái Lan. Khi về nhà người phụ nữ đã không phát hiện ra con rắn, chỉ đến khi nghe thấy tiếng chó sủa, người phụ nữ mới chạy ra xem xét và tỏ ra hốt hoảng khi nhìn thấy con rắn hổ mang.
Đời Sống 08:15 19/09/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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