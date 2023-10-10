Nghe tiếng chó sủa dữ dội, người phụ tò mò ra xem thì phát hiện sinh vật cực độc rơi ra khỏi chiếc chiếu

Sự việc được ghi lại vào ngày 14/9, tại một nhà dân ở tỉnh Udon Thani, Thái Lan. Người phụ nữ ra kiểm tra khi nghe tiếng chó sủa, khi cầm chiếc chiếu đặt sang chỗ khác thì một con rắn bất ngờ rơi ra. Quá hoảng sợ, người phụ nữ lập tức bỏ chạy.

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