Nghe thấy tiếng động trong đống cây khô, người phụ nữ cầm máy ảnh lên thi ghi được cảnh tượng bất ngờ khiến cô phải la hét vì sợ hãi

Sự việc được ghi lại ở khu vực Twin Rivers ở Florida, nước Mỹ. Người phụ nữ thấy 1 con rắn bò ra khỏi cái cây chết nên đã quyết định quay lại clip. Thế nhưng cô bất ngờ thấy con rắn thứ hai xuất hiện trước khi hàng loạt con rắn khác bò ra khỏi cành cây, ngã xuống đất nhìn rất kinh dị.
Đời Sống 13:13 28/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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