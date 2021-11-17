Nghe cô gái gọi điện cầu cứu vì có 'sư tử' trong sân nhà, khi cảnh sát đến thì lại ngớ người khi nhìn thấy 'chúa sơn lâm'

Từ trong nhà nhìn ra thì quả thật rất giống sư tử, khiến cô gái hoảng hồn gọi điện cầu cứu cảnh sát. Khi anh cảnh sát đến và nhìn thấy chú 'sư tử' thì vô cùng bàng hoàng vì nó là một con chó đeo bờm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-co-gai-goi-dien-cau-cuu-vi-co-su-tu-trong-san-nha-khi-canh-sat-den-thi-lai-ngo-nguoi-khi-nhin-thay-chua-son-lam-437000.html