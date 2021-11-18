Nam thanh niên vờ mua dây chuyền rồi bỏ chạy, nữ nhân viên bán hàng phi thân qua tủ kính bắt cướp và cái kết

Sự việc xảy ra tại một tiệm vàng ở Tương Tây, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Nam thanh niên vờ mua vàng rồi đeo thử lên cổ và nhanh chóng bỏ chạy. Trước hành động bất ngờ, nữ nhân viên hoảng hốt, nhưng rất nhanh cô trèo qua tủ kính rồi đuổi theo tên cướp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-thanh-nien-vo-mua-day-chuyen-roi-bo-chay-nu-nhan-vien-ban-hang-phi-than-qua-tu-kinh-bat-cuop-va-cai-ket-437072.html