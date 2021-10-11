Nam tài xế xe máy không đội mũ bảo hiểm chở cô gái đánh võng tạt đầu, tài xế ô tô rượt đuổi để trút giận, cư dân mạng đồng loạt thả ‘phẫn nộ’

Đoạn clip được chia sẻ mới đây thu hút nhiều bình luận. Trong đó, đa số các ý kiến chỉ trích, lên án hành vi gây mất an toàn giao thông của cả lái xe máy, và tài xế ô tô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-tai-xe-xe-may-khong-doi-mu-bao-hiem-cho-co-gai-danh-vong-tat-dau-tai-xe-o-to-ruot-duoi-de-trut-gian-cu-dan-mang-dong-loat-tha-phan-no-430101.html