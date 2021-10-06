Nam tài tử chẳng ngại diễn 'cảnh nóng' với vũ công nữ ngay trên sân khấu, suýt bị nhà đài 'tuýt còi' cấm sóng

Ngô Khắc Quần là nam ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng và được ví von là ngôi sao nam thần của làng giải trí xứ Đài. Tuy nhiên, trên sân khấu trình diễn trình diễn bài hát "Không sao đâu", nam ca sĩ cho khán giả chiêm ngưỡng những hình ảnh nóng bỏng tận mắt trên sân khấu.
Đời Sống 16:39 06/10/2021

Minh Thư (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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