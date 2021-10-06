Năm lần bảy lượt 'trêu ngươi' sư tử biển, chim cánh cụt bỏ chạy 'thục mạng' còn phải dùng đến tuyệt kỹ 'một bước lên mây' vì bị kẻ đi săn rượt đuổi

Sau khi thoát được cảnh bị con sư tử biển truy đuổi, chim cánh cụt lập tức nhảy xuống nước nhưng nó không ngờ, kẻ săn mồi vẫn đang lẳng lặng quan sát nó từ dưới nước.
Đời Sống 16:30 06/10/2021

Virgo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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