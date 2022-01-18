Một phụ nữ đang phân loại hàng hóa trước cửa nhà bất ngờ bị một ô tô mất lái trong lúc lùi lao vọt tới, may mắn phản ứng xuất thân nên thoát chết trong gang tấc

Khoảnh khắc kinh hoàng được ghi lại tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc hôm 12/1 vừa qua. Chiếc ô tô lùi lại bất ngờ mất kiểm soát tăng tốc lao vọt về phía người phụ nữ đang phân loại hàng hóa trước cửa nhà.
Đời Sống 07:48 18/01/2022

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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