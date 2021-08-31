Một chiếc xe bán tải vừa dừng lại ở khu vực núi cao, HÀNG TRĂM con chim to lớn vây quanh, cảnh tượng bất ngờ nhưng sự thật còn gây ngỡ ngàng

Sự việc diễn ra tại khu vực núi cao Sierra de Guara ở tỉnh Huesca, phía bắc của cộng đồng tự trị Aragon, Tây Ban Nha. Những người thuộc tổ chức Grupo Ornitológico Oscense (GOO) - Tổ chức bảo vệ môi trường đã lái xe đến đây để cho kền kền ăn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-chiec-xe-ban-tai-vua-dung-lai-o-khu-vuc-nui-cao-hang-tram-con-chim-to-lon-vay-quanh-canh-tuong-bat-ngo-nhung-su-that-con-gay-ngo-ngang-421580.html