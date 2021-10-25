Mờ mắt vì bữa ăn quá thịnh soạn, linh cẩu vô tình mạo phạm 'nhà vua' và cái kết đắng ngắt

Trong đoạn video, một con linh cẩu gan dạ nhất đã cắn lấy đuôi sư tử và kéo ra để chen chân vào, sư tử quá mải mê ăn thịt nên không hề đánh trả. Sau đó, một con linh cẩu khác đã làm điều tương tự nhưng lần này sư tử cái đã tóm được nó, rất may là ngay sau đó sư tử đã thả nó ra để trở lại bữa tiệc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mo-mat-vi-bua-an-qua-thinh-soan-linh-cau-vo-tinh-mao-pham-nha-vua-va-cai-ket-dang-ngat-432902.html