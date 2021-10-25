Mờ mắt vì bữa ăn quá thịnh soạn, linh cẩu vô tình mạo phạm 'nhà vua' và cái kết đắng ngắt

Trong đoạn video, một con linh cẩu gan dạ nhất đã cắn lấy đuôi sư tử và kéo ra để chen chân vào, sư tử quá mải mê ăn thịt nên không hề đánh trả. Sau đó, một con linh cẩu khác đã làm điều tương tự nhưng lần này sư tử cái đã tóm được nó, rất may là ngay sau đó sư tử đã thả nó ra để trở lại bữa tiệc.
Đời Sống 10:40 25/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu