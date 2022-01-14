Mấy người đàn ông cầm giáo thọc sâu các khe đá gần bờ biển, một lát sau nhanh chóng kéo ra những sinh vật thuôn dài ‘cực khủng’

Những người đàn ông cầm chiếc giáo dài rồi chọc sâu vào khe đá bên bờ biển như đang tìm sinh vật gì đó. Một lát sau họ kéo ra những sinh vật thuôn dài, đó là con lươn biển hay còn gọi là cá lịch châu Âu. Đây là loài lươn nặng nhất thế giới, có thể nặng đến gần 72kg, dài gần 3m.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/may-nguoi-dan-ong-cam-giao-thoc-sau-cac-khe-da-gan-bo-bien-mot-lat-sau-nhanh-chong-keo-ra-nhung-sinh-vat-thuon-dai-cuc-khung-445913.html