Mãn nhãn với màn nhào lộn trên không từ những nghệ nhân nhảy dù chuyên nghiệp, cả vẻ đẹp của bầu trời như thu vào trong ánh mắt

Một nhóm những người nhảy dù đã tạo nên những thao tác cực kỳ điêu luyện và có được những hình ảnh rất đẹp và bất ngờ. Không chỉ mạo hiểm chinh phục bầu trời, họ còn cùng nhau ghi lại những kỉ niệm hết sức đáng nhớ và những trải nghiệm đầy thú vị mà không phải ai cũng dám thử.
Đời Sống 06:00 30/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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