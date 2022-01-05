Lợn rừng 'cô độc' tử chiến với 4 con sói khát máu, bầy sói đã có 1 bữa ăn thịnh soạn khi 'xé xác' con mồi không thương tiếc

Phát hiện thấy một con lợn rừng đơn độc, 4 con sói dữ đã lập tức lao tới tới tấn công. Những kẻ đi săn đã hạ sát con mồi không thương tiếc và dĩ nhiên chúng đã có 1 bữa ăn thịnh soạn cho 1 ngày dài ngày vất vả.
Đời Sống 15:15 05/01/2022

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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