Loài vật có thể phát ra điện dưới nước khiến 'hung thần khát máu' vùng Amazon cũng phải khiếp sợ mà tìm cách trốn tránh

Cá hổ Piranha với hàm răng sắc nhọn và bản tính khát máu có thể ăn thịt nhiều con vật to lớn, nhưng có một loài vật khiến chúng khiếp sợ tột cùng. Dù có kích thước vô cùng nhỏ bé nhưng nó lại khiến cách sinh vật biển phải khiếp sợ bởi bản tính hung dữ của mình. Nhưng nó vẫn phải e sợ trước đối thủ có thể phát ra điện dưới nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loai-vat-co-the-phat-ra-dien-duoi-nuoc-khien-hung-than-khat-mau-vung-amazon-cung-phai-khiep-so-ma-tim-cach-tron-tranh-425009.html