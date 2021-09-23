Lở núi kinh hoàng, người dân Ấn Độ vẫn thảm nhiên đứng xem trận lở đất chấp chấp nguy hiểm

Đất đá từ trên đồi đổ sập xuống 'cuốn trôi' một đoạn đường lớn ở Himachal Pradesh, Ấn Độ, nhiều người thản nhiên đứng xem trận lở đất bất chấp nguy hiểm. Dù mặt đất đang rung chuyển nhưng dường như sự nguy hiểm đó họ không có một chút gì gọi là sợ hãi.

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