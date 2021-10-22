Linh dương đầu bò vượt sông bị cá sấu gần 300 kg ngoạm chặt đôi chân, kết cục sẽ đi đâu về đâu?

Trong video, con linh dương đầu bò nặng hơn 100 kg đang băng qua sông Mara. Mọi việc diễn ra bình thường cho tới khi linh dương bước lên bờ. Nó bị kéo ngược lại dòng sông 2-3 lần. Khi linh dương đầu bò cố gắng trở lại bờ, người xem mới phát hiện con cá sấu sông Nile nặng 300 kg đang ngoạm lấy phần đuôi của linh dương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/linh-duong-dau-bo-vuot-song-bi-ca-sau-gan-300-kg-ngoam-chat-doi-chan-ket-cuc-se-di-dau-ve-dau-432485.html