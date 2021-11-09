Linh cẩu liều mạng quyết chiến với bầy chó hoang để bảo vệ xác con nhỏ nhưng bất ngờ xảy ra ngay phút chót khiến thế cục thay đổi!

Cuộc chiến trong thiên nhiên hoang dã luôn gay cấn, mỗi một trận giao tranh đều rất quan trọng vì nó quyết định đến sự sinh tồn của một con vật, tính đồng đội là không thể thiếu để có thể chống lại kẻ thù, lần này liệu linh cẩu có thể thay đổi thế trận được hay không?
Đời Sống 15:56 09/11/2021

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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